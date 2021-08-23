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На евакуаційному літаку Данії з Кабула виявили злочинця, якого у липні депортували

Понеділок, 23 серпня 2021, 18:17

На один з евакуаційних рейсів Данії з Кабула потрапив засуджений член кримінальної групи, якого Копенгаген депортував 12 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

23-річний чоловік, член банди "Вірні сім'ї", був депортований з Данії 12 липня після відбуття п'ятирічного терміну за зберігання вогнепальної зброї.

Його виявили незабаром після його приземлення літака в Данії. Він намагався використати ім'я свого брата, щоб пройти повз поліцію, яка реєструє евакуйованих після прибуття в аеропорт Копенгагена.

У понеділок вранці в суді чоловік розповів, що сів на літак, "щоб врятуватися" після захоплення міста талібами.

Суд постановив затримати чоловіка на 24 дні до суду за порушення заборони на в'їзд.

До теперішнього часу Данія евакуювала понад 650 осіб з Афганістану, ще два данських рейси вилетіли з Кабула в Ісламабад в неділю і ще два прибули в Копенгаген через Дубай.

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