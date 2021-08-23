На эвакуационном рейсе Дании из Кабула обнаружили депортированого в июле преступника
На один из эвакуационных рейсов Дании из Кабула попал осужденный член криминальной группы, которого Копенгаген депортировал 12 июля.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
23-летний мужчина, член банды "Верные семье", был депортирован из Дании 12 июля после отбытия пятилетнего срока за хранение огнестрельного оружия.
Его обнаружили вскоре после его приземления самолета в Дании. Он пытался использовать имя своего брата, чтобы пройти мимо полиции, регистрирующей эвакуированных по прибытии в аэропорт Копенгагена.
В понедельник утром в суде этот человек сказал, что сел на самолет "чтобы спастись" после захвата города талибами.
Суд постановил задержать мужчину на 24 дня до суда за нарушение запрета на въезд.
К настоящему времени Дания эвакуировала более 650 человек из Афганистана, еще два датских рейса вылетели из Кабула в Исламабад в воскресенье и еще два прибыли в Копенгаген через Дубай.