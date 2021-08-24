США розраховують закінчити евакуацію з Кабула до 31 серпня

США розраховують закінчити евакуацію і залишити аеропорт Кабула до 31 серпня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це 23 серпня заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Він зазначив, що Штати вважають своїм крайнім терміном для завершення евакуації 31 серпня, і додав, що у США бачили заяви "Талібану" про те, що вони не готові дозволити західним союзникам залишитись після цієї дати.

Зараз в аеропорту Кабула евакуацію та безпеку підтримують близько 5800 американських військових, та, у меншій кількості, військові інших країн Заходу.

Нагадаємо, президент США Джо Байден не виключив, що вивезення людей буде продовжено після встановленого дедлайну 31 серпня.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон планує переконати Байдена продовжити термін евакуації з Афганістану. Це питання обговорюватимуть на віртуальній зустрічі лідерів країн "Групи семи".

За продовження терміну виступають і чимало інших членів НАТО. В Альянсі вирішили не називати орієнтовної дати завершення евакуації.

Як повідомили у Білому домі, за неділю-понеділок США вивезли з Кабула понад 10400 людей, інші союзники - близько 5900. В останній день кількість евакуаційних рейсів майже подвоїлася.

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