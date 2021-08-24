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П’ятьох вивезених до Франції афганців взяли під нагляд через можливі зв’язки з "Талібаном"

Вівторок, 24 серпня 2021, 11:20

П’ятьох вивезених до Франції громадян Афганістану взяли під нагляд через можливі зв’язки з "Талібаном", а одного з них - під варту після порушення вимог нагляду, зокрема заборони покидати округ Сен-Сан-Дені та порушення самоізоляції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Речник уряду Габріель Атталь уточнив, що затриманий - "громадянин Афганістану, який допомагав з евакуацією громадян Франції, людей, які співпрацювали з Францією під час евакуації посольства, у надзвичайно напруженій ситуації, і він можливо врятував чиїсь життя". 

Щодо чотирьох з п’яти є підозри про причетність до "Талібану", а п’ятий, схоже, знайомий з ними, через що до них у Франції застосували "заходи індивідуального адмінконтролю та нагляду".

Як повідомлялося раніше, на одному з евакуаційних рейсів Данії з Кабула виявили засудженого члена кримінальної групи, якого Копенгаген депортував 12 липня.

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Афганістан Франція
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