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Спецслужби Грузії впіймали п'ятьох осіб, що вступили в ІДІЛ і готувались їхати в Сирію

Середа, 25 серпня 2021, 11:10

Служба державної безпеки Грузії повідомила про затримання п’ятьох осіб, які вступили до лав "Ісламської держави" і планували їхати у їхній табір в Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Затримання відбулося в Панкіській ущелині у Кахетії на основі постанови суду. 

"П’ятеро громадян Грузії приєдналися до лав терористичної організації "Ісламська держава" і планували вирушити в Сирію, у табір терористів. Щоб доказати свою відданість, вони дали клятву перед нинішнім лідером "Ісламсько держави" та поширили відео з присягою серед осіб, пов’язаних з терористами", - повідомляє Служба безпеки. 

Зазначається, що затримані члени групи відкрито висловлювали свої погляди  і "систематично демонстрували терористичну символіку", а особа, встановлена слідством як лідер групи, називав себе "представником ІДІЛ та еміром Грузії". Усі п’ятеро періодично зустрічались та обговорювали події в Сирії, Іраку та свої плани щодо Грузії. 

Розслідування ведуть за статтею кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за членство у терористичній організації.

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Грузія тероризм Сирія
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