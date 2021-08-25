В Грузии задержали пятерых человек, вступивших в ИГИЛ и планировавших ехать в Сирию

Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании пятерых человек, которые вступили в ряды "Исламского государства" и планировали ехать в лагерь организации в Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Задержание произошло в Панкисском ущелье в Кахетии на основе постановления суда.

"Пятеро граждан Грузии присоединились к рядам террористической организации "Исламское государство" и планировали отправиться в Сирию - в лагерь террористов. Чтобы доказать преданность, они принесли клятву верности (т.н. "баят") перед нынешним лидером террористической организации "Исламское государство", и распространили видеоролик с присягой среди лиц, связанных с террористами", - сообщает Служба безопасности.

Отмечается, что задержанные члены группы открыто высказывали свои взгляды и "систематически демонстрировали террористическую символику", а лицо, установленное следствием как лидер группы, называл себя "представителем ИГИЛ и эмиром Грузии". Все пятеро периодически встречались и обсуждали события в Сирии, Ираке и свои планы в отношении Грузии.

Расследование ведут по статье уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за членство в террористической организации.