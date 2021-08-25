Кремль відреагував на поразку "Північного потоку-2" в німецькому суді

Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що компанія Nord Stream 2 AG, яка в середу програла в суді справу про звільнення "Північного потоку-2" від вимог Газової директиви ЄС, повинна сама визначати подальші кроки.

Про це він заявив журналістам у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

"Це швидше корпоративне питання. Все-таки сама компанія повинна ухвалювати рішення про подальші дії", - сказав він.

"Ми можемо тільки повторити, що "Північний потік-2" - це виключно комерційний проєкт, міжнародний комерційний проєкт, який покликаний внести істотний внесок в енергобезпеку всієї Європи", - зазначив прессекретар російського президента.

Вищий земельний суд Дюссельдорфа відхилив у середу позов оператора "Північного потоку-2" на рішення Федерального мережевого агентства Bundesnetzagentur не звільняти газопровід від норм Газової директиви ЄС.

Суд вважає, що на газопровід повинні поширюватися чинні правила ЄС, які вимагають, щоб компанії, які виробляють, транспортують і розподіляють газ на території Європейського Союзу, були розділені.

Проєкт вартістю 11 мільярдів доларів і пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів зіткнувся з політичною протидією з боку Вашингтона, а також України і Польщі, які можуть втратити прибуток за транзит, якщо трубопровід буде введений в експлуатацію.

Утім, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Адміністрація президента США Джо Байдена 20 серпня запровадила санкції проти російського корабля та двох компаній, які беруть участь у газопроводі "Північний потік-2", але противники майже завершеного проєкту заявили, що ці заходи не зупинять його.

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