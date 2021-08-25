Кремль отреагировал на поражение "Северного потока-2" в немецком суде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что компания Nord Stream 2 AG, которая в среду проиграла в суде дело об освобождении "Северного потока-2" от требований Газовой директивы ЕС, должна сама определять дальнейшие шаги.

Об этом он заявил журналистам в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

"Это скорее корпоративный вопрос. Все-таки сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях", - сказал он.

"Мы можем только повторить, что "Северный поток-2" - это исключительно коммерческий проект, международный коммерческий проект, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы", - отметил пресс-секретарь российского президента.

Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил в среду иск оператора "Северного потока-2" на решение Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur не освобождать газопровод от норм Газовой директивы ЕС.

Суд считает, что на газопровод должны распространяться действующие правила ЕС, требующие, чтобы компании, которые производят, транспортируют и распределяют газ на территории Европейского Союза, были разделены.

Проект стоимостью 11 млрд долларов и пропускной способностью 55 млрд кубометров столкнулся с политическим противодействием со стороны Вашингтона, а также Украины и Польши, которые могут потерять прибыль за транзит, если трубопровод будет введен в эксплуатацию.

Впрочем, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Администрация президента США Джо Байдена 20 августа ввела санкции против российского судна и двух компаний, которые участвуют в газопроводе "Северный поток-2", но противники почти завершенного проекта заявили, что эти меры его не остановят.

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