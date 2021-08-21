США запровадили санкції проти "Північного потоку-2": проєкт вони не зупинять

Адміністрація президента США Джо Байдена в п'ятницю запровадила санкції проти російського корабля та двох компаній, які беруть участь у газопроводі "Північний потік -2", але противники майже завершеного проєкту заявили, що ці заходи не зупинять його.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Санкції були введені проти корабля "Остап Шеремет", власника судна JSC Nobility та будівельної компанії "Констанца", йдеться у звіті Держдепартаменту комітетам Конгресу.

Президент США Джо Байден окремо видав розпорядження, що дозволяє ввести санкції проти деяких російських трубопроводів.

Але противники проєкту, який передбачає доставку російського газу під Балтійським морем до Німеччини, заявили, що трубопровід, ймовірно, буде завершено, незважаючи на санкції.

"Ці санкції нічим не зупиняють "Північний потік-2", - сказав Даніель Вайдич, президент компанії Yorktown Solutions, яка консультує українську енергетичну галузь з цього приводу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація наклала санкції на сім організацій і визначила 16 їхніх суден як заблоковану власність відповідно до законів про санкції, прийнятих Конгресом.

Байден виступав проти газопроводу, як і два попередні президенти США, тому що він обходить Україну, ставлячи під загрозу збори за транзит газу та потенційно підриваючи її боротьбу з російською агресією.

Але в травні Державний департамент США скасував санкції, які, за словами опонентів проєкту, могли б його зупинити. Заходи були спрямовані на компанію Nord Stream 2 AG, компанію, яка стоїть за проєктом, та її виконавчого директора Матіаса Варніга, союзника Путіна.

"Єдине, що може зупинити роботу NS2, - це скасування винятку та санкції проти Nord Stream AG, що США відмовляються робити", - сказав Вайдич.

Минулого місяця США та Німеччина оприлюднили угоду, згідно з якою Берлін зобов’язався притягнути РФ до відповіді, якщо вона буде використовувати енергію як зброю проти України та інших країн Центральної Європи. Пакт не деталізує конкретних дій Росії, які спровокували б такий крок.