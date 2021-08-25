ЄСПЛ відхилив скаргу французьких пожежників щодо обов’язкової вакцинації

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив клопотання 672 професійних пожежників та добровольців з Франції щодо зобов’язання вакцинуватися проти COVID-19, яке накладено на них законом від 5 серпня 2021 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Суд вважає, що ці клопотання виходять за рамки правила 39 Регламенту, що дозволяє розгляд справи у невідкладному порядку, коли заявники піддаються "реальному ризику непоправної шкоди". Пожежники посилалися на положення Європейської конвенції з прав людини, що стосуються "права на життя" та "права на повагу до приватного та сімейного життя".

Вони просили ЄСПЛ "призупинити виконання обов'язку щодо вакцинації", передбаченого законом від 5 серпня 2021 року, що стосується управління кризою здоров'я, а також призупинити "положення, що передбачають заборону здійснювати професійну діяльність" тими, хто "не виконав зобов'язання щодо щеплення", а також "припинення виплати зарплатні".

Профспілка пожежників Sud SDIS наполягала на початку серпня на тому, що вона "не проти вакцини", а проти зобов'язання вакцинуватися, яке було "дуже погано прийняте, в тому числі агентами, які вже були щеплені".

Суд у Страсбурзі 8 квітня вже виніс рішення у справі про обов’язковість вакцинації, на яку скаржилися чеські батьки, які відмовилися робити щеплення своїм дітям проти дитячих хвороб. ЄСПЛ вважав, що цей обов’язок може бути "необхідним у демократичному суспільстві".