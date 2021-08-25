ЕСПЧ отклонил жалобу французских пожарных по поводу обязательной вакцинации

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил ходатайство 672 профессиональных пожарных и добровольцев из Франции относительно обязательства вакцинироваться против COVID-19, которое наложено на них законом от 5 августа 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Суд считает, что эти ходатайства выходят за рамки статьи 39 Регламента, что позволяет рассмотрение дела в неотложном порядке, когда заявители подвергаются "реальному риску непоправимый вред". Пожарные ссылались на положения Европейской конвенции по правам человека, касающимся "права на жизнь" и "права на уважение частной и семейной жизни".

Они просили ЕСПЧ "приостановить исполнение обязанности по вакцинации", предусмотренного законом от 5 августа 2021, что касается управления кризисом здоровья, а также приостановить "положения, предусматривающие запрет осуществлять профессиональную деятельность" теми, кто "не выполнил "Обязательства по прививке", а также "прекращение выплаты зарплаты".

Профсоюз пожарных Sud SDIS настаивала в начале августа на том, что она "не против вакцины", а против обязательства вакцинироваться, которое было "очень плохо принято, в том числе агентами, которые уже были привиты".

Суд в Страсбурге 8 апреля уже вынес решение по делу об обязательности вакцинации, на которую жаловались чешские родители, отказавшиеся делать прививки своим детям против детских болезней. ЕСПЧ счел, что эта обязанность может быть "необходимой в демократическом обществе".