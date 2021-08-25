У Нідерландах палили шини через незгоду з прийомом біженців з Афганістану

У центральній частині Нідерландів у вівторок ввечері люди підпалили шини, виступаючи проти прибуття сотень біженців з Афганістану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Пізно ввечері протестувальники підпалили автомобільні покришки біля військової бази у селі Гарскамп за 85 кілометрів від Амстердама, де проживають афганці, евакуйовані з Кабула, де влада перейшла до угруповання "Талібан".

Протест, який почався у вівторок вдень, довгий час мав мирний характер, але ближче до вечора напруженість загострилася, і поліції з собаками довелося втрутитися. Кілька десятків демонстрантів вигукували націоналістичні гасла.

Представниця поліції заявила в середу, що у результаті протесту нікого не затримали і не оштрафували.

Сотні афганців прибули до Нідерландів в останні дні після того, як їх вивезли літаками з Кабула. Вони розміщені на трьох військових базах країни. База в Гарскампі може прийняти до 800 евакуйованих.

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