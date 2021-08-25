Найбільш руйнівна повінь в історії Німеччини обійшлася страховикам у 7 млрд євро

В результаті масштабних повеней в західній Німеччині в середині липня страхові відшкодування склали близько 7 мільярдів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За даними галузевої асоціації GDV, 6,5 млрд євро з цієї суми припадають на житлові будинки, домашнє майно і підприємства, а близько 450 млн євро - на автотранспортні засоби.

"У міру того, як ведеться облік і врегулювання претензій, масштаби цієї екстремальної події стають очевидними тільки зараз", - сказав в Берліні генеральний директор GDV Йорг Асмуссен.

Згідно GDV, раптові повені стали найбільш руйнівним стихійним лихом в історії Німеччини.

Повідомляється, що збитки перевищили втрати від повеней в серпні 2002 року (4,75 мільярда євро) і червні 2013 року (2,25 мільярда).

Фронт шторму під назвою "Бернд" пройшов над значною частиною Німеччини з 13 по 18 липня. Через сильні дощі та повені особливо постраждали землі Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія, а також Баварія і Саксонія. Загинули близько 160 осіб.

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