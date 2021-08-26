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Україна підпише угоду про безвіз з Маврикієм

Четвер, 26 серпня 2021, 13:49

Український уряд схвалив проєкт угоди про безвіз з Маврикієм і уповноважив посла у Південно-Африканській республіці підписати цю угоду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на матеріали засідання уряду.

"Схвалити проєкт угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Маврикій про взаємне скасування візових вимог. Уповноважити надзвичайного і повноважного посла України в Південно-Африканській республіці Абравітову Любов Олександрівну підписати зазначену угоду" - йдеться у тексті розпорядження.

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що підписання угоди означає розширення свободи подорожей для українців.

"МЗС підготувало угоду про безвіз із Маврикієм. Сьогодні ми схвалили її на засіданні уряду. Попереду — підписання угоди та низка інших процедур, але результат буде один: додатково розширимо свободу подорожей для українців" - написав він у Twitter.

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