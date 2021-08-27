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Албанія прийняла перших біженців з Афганістану на прохання США

П'ятниця, 27 серпня 2021, 14:12

До Албанії прибув перший літак зі 121 громадянином Афганістану з аеропорту Кабулу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Балканський оглядач".

Літак зустрічали міністр закордонних справ Ольта Джачка, посол США в Албанії, керівники Збройних сил та поліції.

Літак здійснив посадку не в аеропорту Тирани, а на військову злітно-посадкову смугу аеропорту Рінас поблизу албанської столиці.

Громадяни Афганістану були розміщені у тимчасовому центрі прийому, створеному у військовій зоні. Після перевірки особистих даних вони вирушать до готелів в місті Дуррес.

Албанія на прохання Вашингтона погодилася тимчасово розмістити близько 4000 афганців під час розгляду їх заяв про імміграцію до США.

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Афганістан Албанія США
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