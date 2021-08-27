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Албания приняла первых беженцев из Афганистана по просьбе США

Пятница, 27 августа 2021, 14:12

В Албанию прибыл первый самолет с 121 гражданином Афганистана аэропорта Кабула.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

Самолет встречали министр иностранных дел Ольта Джачка, посол США в Албании, руководители Вооруженных сил и полиции.

Самолет совершил посадку не в аэропорту Тираны, а на военную взлетно-посадочную полосу аэропорта Ринас вблизи албанской столицы.

Граждане Афганистана были размещены во временном центре приема, созданном в военной зоне. После проверки личных данных они отправятся в гостиницу в городе Дуррес.

Албания по просьбе Вашингтона согласилась временно разместить около 4000 афганцев во время рассмотрения их заявлений об иммиграции в США.

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Афганистан Албания США
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