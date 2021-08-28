До України прибув четвертий евакуаційний рейс з Кабула, чекають ще два

До аеропорту "Бориспіль" прибув четвертий евакуаційний рейс до України з Кабула та очікуються ще два.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що це літак Міністерства оборони України.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що з Афганістану вивезли вже всіх українців, які зверталися за допомогою.

Фото: Каріна Бугайченко /Суспільне

"Можемо сказати, що всі українські громадяни, які виявили бажання виїхати з Афганістану і сконтактували з МЗС України, з нашими військовими, які були у Кабулі… ми вже усіх евакуювали", - сказав він у коментарі ЗМІ в аеропорту "Бориспіль".

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що це один з трьох рейсів, які мають прибути до України 28 серпня.

"На сьогодні планується посадка трьох бортів, на борту яких перебувають близько 360 осіб. За попередньою інформацією ГУР Міністерства оборони, близько 80 громадян України на борту. Після того, як відбудуться всі процедури і перевірка документів, ми зможемо надати більш точну інформацію", - розповів Єнін в коментарях в аеропорту. За його словами, останній борт має прибути упродовж найближчих годин.

Фото: Каріна Бугайченко /Суспільне

Міністр оборони Андрій Таран розповів, що операцією з евакуації керували співробітники Головного управління розвідки Міноборони України.

27 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба казав, що евакуації очікують 90 осіб - громадяни України та члени їхніх родин, які не всі мають українське громадянство. Попередніми трьома рейсами евакуювали близько 250 осіб.