В Украину прибыл четвертый эвакуационный рейс из Кабула, ждут еще два

В аэропорт "Борисполь" прибыл четвертый эвакуационный рейс Украины из Кабула и ожидаются еще два.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что прибывший рейс осуществлен самолетом Министерства обороны Украины.

Фото: Каріна Бугайченко /Суспільне

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что из Афганистана вывезли уже всех украинцев, которые обращались за помощью.

"Можем сказать, что все украинские граждане, которые изъявили желание выехать из Афганистана и сконтактировали с МИД Украины, с нашими военными, которые были в Кабуле ... мы уже всех эвакуировали", - сказал он в комментарии СМИ в аэропорту "Борисполь".

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что это один из трех рейсов, которые должны прибыть в Украину 28 августа.

"На сегодняшний день планируется посадка трех бортов, на борту которых находятся около 360 человек. По предварительной информации ГУР Министерства обороны, около 80 граждан Украины на борту. После того, как пройдут все процедуры и проверка документов, мы сможем предоставить более точную информацию", - рассказал Енин в комментариях в аэропорту. По его словам, последний борт должен прибыть в течение ближайших часов.

Фото: Каріна Бугайченко /Суспільне

Министр обороны Андрей Таран рассказал, что операцией по эвакуации руководили сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины.

27 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что эвакуации из Кабула ожидают 90 человек - граждане Украины и члены их семей, которые не все имеют украинское гражданство. Предыдущими тремя рейсами эвакуировали около 250 человек.