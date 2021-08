Блінкен назвав неприпустимими дії режиму Лукашенка щодо спортсменки Тимановської

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав неприпустимою ситуацію з білоруською спортсменкою Христиною Тимановською, яку силоміць намагалися вивезти з Олімпійських ігор у Токіо.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Блінкен написав у Twitter.

"Режим Лукашенка прагнув здійснити ще один акт транснаціональних репресій: спробу змусити спортсменку Христину Тимановську залишити Олімпіаду просто за те, що вона скористалася правом на свободу слова. Такі дії порушують олімпійський дух, є образою основних прав і неприпустимі", - написав Блінкен.

The Lukashenka regime sought to commit another act of transnational repression: attempting to force Olympian Krystsyna Tsimanouskaya to leave simply for exercising free speech. Such actions violate the Olympic spirit, are an affront to basic rights, and cannot be tolerated.