Блінкен назвав неприпустимими дії режиму Лукашенка щодо спортсменки Тимановської
Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав неприпустимою ситуацію з білоруською спортсменкою Христиною Тимановською, яку силоміць намагалися вивезти з Олімпійських ігор у Токіо.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Блінкен написав у Twitter.
"Режим Лукашенка прагнув здійснити ще один акт транснаціональних репресій: спробу змусити спортсменку Христину Тимановську залишити Олімпіаду просто за те, що вона скористалася правом на свободу слова. Такі дії порушують олімпійський дух, є образою основних прав і неприпустимі", - написав Блінкен.
The Lukashenka regime sought to commit another act of transnational repression: attempting to force Olympian Krystsyna Tsimanouskaya to leave simply for exercising free speech. Such actions violate the Olympic spirit, are an affront to basic rights, and cannot be tolerated.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 3, 2021
Нагадаємо, легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська, яка перебуває на Олімпіаді в Токіо, заявила, що її силою відвезли в аеропорт після того, як вона поскаржилася на національних тренерів, і попросила міжнародного захисту.
Після цього спортсменка прибула в посольство Польщі в Токіо.
Пізніше стало відомо, що Тимановська отримала гуманітарну візу Польщі і зможе подати заяву на політичний притулок. Її чоловік виїхав до України.