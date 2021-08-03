Блинкен назвал недопустимыми действия режима Лукашенко в отношении спортсменки Тимановской

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал недопустимой ситуацию с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, которую силой пытались вывезти с Олимпийских игр в Токио.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Блинкен написал в Twitter.

"Режим Лукашенко стремился осуществить еще один акт транснациональных репрессий: попытку заставить спортсменку Кристину Тимановскую покинуть Олимпиаду просто за то, что она воспользовалась правом на свободу слова. Такие действия нарушают олимпийский дух, являются оскорблением основных прав, и они недопустимы", - написал Блинкен.

The Lukashenka regime sought to commit another act of transnational repression: attempting to force Olympian Krystsyna Tsimanouskaya to leave simply for exercising free speech. Such actions violate the Olympic spirit, are an affront to basic rights, and cannot be tolerated. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 3, 2021

Напомним, легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская, которая находится на Олимпиаде в Токио, заявила, что ее силой увезли в аэропорт после того, как она пожаловалась на национальных тренеров, и попросила международной защиты.

После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио.

Позже стало известно, что Тимановская получила гуманитарную визу Польши и сможет подать заявление на политическое убежище. Ее муж уехал в Украину.