Блинкен назвал недопустимыми действия режима Лукашенко в отношении спортсменки Тимановской
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал недопустимой ситуацию с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, которую силой пытались вывезти с Олимпийских игр в Токио.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Блинкен написал в Twitter.
"Режим Лукашенко стремился осуществить еще один акт транснациональных репрессий: попытку заставить спортсменку Кристину Тимановскую покинуть Олимпиаду просто за то, что она воспользовалась правом на свободу слова. Такие действия нарушают олимпийский дух, являются оскорблением основных прав, и они недопустимы", - написал Блинкен.
The Lukashenka regime sought to commit another act of transnational repression: attempting to force Olympian Krystsyna Tsimanouskaya to leave simply for exercising free speech. Such actions violate the Olympic spirit, are an affront to basic rights, and cannot be tolerated.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 3, 2021
Напомним, легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская, которая находится на Олимпиаде в Токио, заявила, что ее силой увезли в аэропорт после того, как она пожаловалась на национальных тренеров, и попросила международной защиты.
После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио.
Позже стало известно, что Тимановская получила гуманитарную визу Польши и сможет подать заявление на политическое убежище. Ее муж уехал в Украину.