Міністри ЄС закликали Київ розслідувати смерть білоруса Шишова

З ЄС продовжують надходити реакції на смерть у Києві білоруського активіста Віталія Шишова із закликами до України провести належне розслідування.

Про це у вівторок повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС Данії Єппе Кофод у своєму Twitter написав, що глибоко вражений жахливою смертю лідера білоруської громадської організації.

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"Закликаю владу Києва розібратися в справі і представити свої висновки. Неприпустимо, щоб білоруські спортсмени та громадські організації продовжували жити в страху!", - заявив міністр закордонних справ Данії.

Його латвійський колега Едгарс Ринкевич назвав новину про смерть "шокуючою".

"Мої глибокі співчуття його родині та друзям. Необхідно провести ретельне розслідування обставин його смерті", - написав глава дипломатії Латвії у Twitter.

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила у Twitter, що розраховує на належне розслідування з боку України.

Міністерство закордонних справ Австрії раніше заявило, що Відень шокований звісткою про смерть у Києві Віталія Шишова та сподівається на прозоре розслідування обставин.

Як раніше повідомляла "Українська правда", голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник у Києві 2 серпня, знайшли повішеним у столичному парку. У поліції повідомили, що почали кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство", але будуть перевіряти всі версії.

Колеги Шишова з Білоруського дому заявили, що за Віталієм стежили, і поліція про це знала.

У БДУ переконані, що смерть Шишова – це "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса", і заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі Віталія.

Шишов переїхав в Україну восени 2020 року – після виходу на гомельські протести в серпні і подальшого активного протистояння режиму Лукашенка.

У Білоруському домі Віталій допомагав білорусам, які переїхали до України, організовував акції проти режиму Лукашенка, звернення в держоргани для просування законопроєктів, які допомагають його співвітчизникам.