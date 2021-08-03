Великобритания надеется на быстрое расследование смерти белорусского активиста Шишова

Великобритания надеется, что расследование как можно скорее выяснит обстоятельства гибели в Киеве руководителя Белорусского дома Виталия Шишова.

Об этом заявила посол Великобритании Мелинда Симмонс, пишет "Европейская правда".

"С ужасом узнала о смерти Виталия Шишова сегодня утром. Мои мысли с его семьей, друзьями и коллегами. Приветствую быструю реакцию украинских правоохранителей и надеюсь, что они смогут установить факты как можно скорее", - написала Мелинда Симмонс.

I was horrified to hear of the death of Vitaliy #shishov this morning. My thoughts are with his family, friends & colleagues at this time. I welcome the swift reaction from 🇺🇦 law enforcement and hope they can establish the facts as quickly as possible. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) August 3, 2021

Ранее появились реакции ряда европейских министров и нескольких депутатов Европарламента. Последние считают, что за убийством Виталия Шишова стоит режим Лукашенко.

Как ранее сообщала "Украинская правда", председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который исчез в Киеве 2 августа, нашли повешенным в столичном парке. В полиции сообщили, что начали уголовное производство по статье "умышленное убийство", но будут проверять все версии.

Коллеги Шишова из Белорусского дома заявили, что за Виталием следили, и полиция об этом знала.

В организации убеждены, что смерть Шишова - это "спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного для режима белоруса", и заявили, что будут продолжать добиваться установления истины в гибели Виталия.

Шишов стоял у истоков создания Белорусского дома в Украине. Он переехал в Украину осенью 2020 - после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния режиму Лукашенко.

В Белорусском доме Виталий помогал белорусам, которые переехали в Украину, организовывал акции против режима Лукашенко, обращение в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих его соотечественникам.