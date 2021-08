Великобритания надеется на быстрое расследование смерти белорусского активиста Шишова

Великобритания надеется, что расследование как можно скорее выяснит обстоятельства гибели в Киеве руководителя Белорусского дома Виталия Шишова.

Об этом заявила посол Великобритании Мелинда Симмонс, пишет "Европейская правда".

"С ужасом узнала о смерти Виталия Шишова сегодня утром. Мои мысли с его семьей, друзьями и коллегами. Приветствую быструю реакцию украинских правоохранителей и надеюсь, что они смогут установить факты как можно скорее", - написала Мелинда Симмонс.

I was horrified to hear of the death of Vitaliy #shishov this morning. My thoughts are with his family, friends & colleagues at this time. I welcome the swift reaction from 🇺🇦 law enforcement and hope they can establish the facts as quickly as possible.