Посольство США відреагувало на смерть білоруса Шишова у Києві

Посольство США висловило сподівання на прозоре розслідування обставин смерті керівника Білорусього дому Віталія Шишова, зауваживши, що це сталося на тлі розправи режиму Лукашенка з громадянським суспільством.

Відповідну заяву посольство опублікувало у Twitter, пише "Європейська правда".

"Сполучені Штати глибоко засмучені смертю білоруського активіста Віталя Шишова у Києві, і ми висловлюємо глибокі співчуття його близьким. Його смерть сталася на тлі неприйнятної білоруської розправи з громадянським суспільством, і ми сподіваємося на повне та ретельне розслідування українською владою і встановлення причин та обставин", - заявило посольство.

Його смерть сталася на тлі неприйнятної білоруської розправи з громадянським суспільством, і ми сподіваємося на повне та ретельне розслідування українською владою і встановлення причин та обставин. (2/2) — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 3, 2021

Раніше з’явилися реакції низки європейських міністрів та кількох депутатів Європарламенту. Останні вважають, що за вбивством Віталія Шишова стоїть режим Лукашенка.

Як раніше повідомляла "Українська правда", голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник у Києві 2 серпня, знайшли повішеним у столичному парку. У поліції повідомили, що почали кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство", але будуть перевіряти всі версії.

Колеги Шишова з Білоруського дому заявили, що за Віталієм стежили, і поліція про це знала.

У БДУ переконані, що смерть Шишова – це "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса", і заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі Віталія.

Шишов стояв біля витоків створення Білоруського дому в Україні. Він переїхав в Україну восени 2020 року – після виходу на гомельські протести в серпні і подальшого активного протистояння режиму Лукашенка.

У Білоруському домі Віталій допомогав білорусам, які переїхали до України, організовував акції проти режиму Лукашенка, звернення в держоргани для просування законопроєктів, які допомагають його співвітчизникам.