Держдеп США заперечив заяву посла РФ щодо вимоги до дипломатів покинути країну

Державний департамент США заперечив заяву посла Росії, який заявив, що Вашингтон попросив 24 російських дипломатів покинути країну до 3 вересня після закінчення терміну дії їхніх віз.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

"Він неправильно охарактеризував ситуацію. Це неправильно", - прокоментував речник Державного департаменту США Нед Прайс заяву посла Росії у США Анатолія Антонова.

Читайте також США наказали 24 російським дипломатам покинути країну до 3 вересня – посол РФ

Раніше в інтерв‘ю National Interest Анатолій Антонов заявив, що США наказали 24 російським дипломатам залишити країну 3 вересня, після того, як закінчиться строк дії їхніх віз.

Прайс зазначив, що після завершення терміну дії віз росіяни мають або виїхати зі США, або подати заяву на продовження візи.

"Трирічне обмеження строку дії візи для росіян - не нове. Коли завершується термін дії візи, як і очікується, ці особи мають залишити країну, або подати на подовження строку візи. Це і відбувається", - пояснив Прайс, відповідаючи на питання журналістів під час брифінгу для преси в понеділок.

У відповідь Антонов заявив, що в грудні 2020 року США "в односторонньому порядку" ввели трирічний ліміт на термін перебування російських дипломатів в країні.

Він наполіг, що США "наполегливо рекомендували 24 нашим колегам" покинути Сполучені Штати до 3 вересня 2021 року.

"Тим самим чітко давши зрозуміти, що продовжувати їх документи не збираються", - заявив російський посол.

Антонов заявив, що "американським колегам пора перестати лукавити і відновити рівноправний взаємоповажний діалог, в рамках якого враховувалися б інтереси обох держав".