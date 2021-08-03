Госдеп США опроверг заявление посла РФ о требовании к дипломатам покинуть страну

Государственный департамент США опроверг заявление посла России, который заявил, что Вашингтон попросил 24 российских дипломатов покинуть страну до 3 сентября после окончания срока действия их виз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Он неправильно охарактеризовал ситуацию. Это неправильно", - прокомментировал представитель Государственного департамента США Вес Прайс заявление посла России в США Анатолия Антонова.

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Ранее в интервью National Interest Анатолий Антонов заявил, что США приказали 24 российским дипломатам покинуть страну 3 сентября, после того, как закончится срок действия их виз.

Прайс отметил, что по окончании срока действия виз россияне должны или выехать из США, или подать заявление на продление визы.

"Трехлетняя ограничения срока действия визы для россиян - не новое. Когда истекает срок действия визы, как и ожидается, эти лица должны покинуть страну или подать на продление срока визы. Так и происходит", - пояснил Прайс, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга для прессы в понедельник.

В ответ Антонов заявил, что в декабре 2020 года США "в одностороннем порядке" ввели трехлетний лимит на срок пребывания российских дипломатов в стране.

Он настоял, что США "настоятельно рекомендовали 24 нашим коллегам" покинуть Соединенные Штаты до 3 сентября 2021 года.

"Тем самым четко дав понять, что продлевать их документы не собираются", - заявил российский посол.

Антонов заявил, что "американским коллегам пора перестать лукавить и восстановить равноправный взаимоуважительный диалог, в рамках которого учитывались бы интересы обоих государств".