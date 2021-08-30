У Мілані сильна пожежа у 18-поверховому будинку, є загроза обвалення

Сильна пожежа практично знищила 18-поверховий житловий будинок на південній околиці Мілана, є загроза обвалення будівлі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Пожежа почалася в неділю близько 17:45 і триває досі. У будинку проживали близько 70 сімей.

#Milano #incendio grattacielo: fiamme sotto controllo, le nostre squadre stanno avanzando dall’interno verso i piani superiori dell’edificio. Sono 15 i mezzi impiegati, oltre 50 i #vigilidelfuoco. Immagini della ricognizione aerea dall’elicottero. [#29agosto 20:00] pic.twitter.com/dKtm1eznUi — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 29, 2021

За попередньою інформацією, пожежа виникла в одній з квартир на 15 поверсі. За даними італійських ЗМІ, хлопчик, який живе по сусідству, помітив вогонь і підняв тривогу.

Мешканці будинку почали швидко залишати свої квартири, до моменту приїзду пожежників вогонь вже охопив фасад будівлі.

Хмару диму було видно з усією провінції Мілан, а внизу, на припаркованих машинах і на асфальті лежали шматки розпеченого облицювання.

Також повідомляється, що в будинку вийшла з ладу система пожежогасіння, а пожежні драбини досягають максимум 10 поверху. Пожежники по одній перевіряли квартири, щоб переконатися, що в них не залишилося людей.

Інформації про загиблих не надходило, кілька людей постраждали, надихавшись димом.

Існує ризик обвалення будівлі: температура могла вплинути на герметичність зовнішнього металевого каркаса.