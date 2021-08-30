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У Мілані сильна пожежа у 18-поверховому будинку, є загроза обвалення

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Понеділок, 30 серпня 2021, 08:59

Сильна пожежа практично знищила 18-поверховий житловий будинок на південній околиці Мілана, є загроза обвалення будівлі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Пожежа почалася в неділю близько 17:45 і триває досі. У будинку проживали близько 70 сімей.

За попередньою інформацією, пожежа виникла в одній з квартир на 15 поверсі. За даними італійських ЗМІ, хлопчик, який живе по сусідству, помітив вогонь і підняв тривогу.

Мешканці будинку почали швидко залишати свої квартири, до моменту приїзду пожежників вогонь вже охопив фасад будівлі.

Хмару диму було видно з усією провінції Мілан, а внизу, на припаркованих машинах і на асфальті лежали шматки розпеченого облицювання.

Також повідомляється, що в будинку вийшла з ладу система пожежогасіння, а пожежні драбини досягають максимум 10 поверху. Пожежники по одній перевіряли квартири, щоб переконатися, що в них не залишилося людей.

Інформації про загиблих не надходило, кілька людей постраждали, надихавшись димом.

Існує ризик обвалення будівлі: температура могла вплинути на герметичність зовнішнього металевого каркаса.

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Італія інциденти
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