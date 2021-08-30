У Польщі затримали 13 осіб, що спробували руйнувати паркан на кордоні з Білоруссю

Польські прикордонники та військові у неділю 29 серпня затримали 13 осіб, які спробували руйнувати встановлену на білорусько-польському кордоні загорожу з колючого дроту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Повідомляється, що це 12 громадян Польщі та один громадянин Нідерландів. Речник прикордонної служби зазначив, що загорожу з дроту прив’язали до автомобілів і пробували таким чином розтягнути її. Автомобілі також заарештували.

Фото з Twitter Straż Graniczna

Портал TVP Info повідомляє, що серед затриманих у тому числі Бартош Крамек з громадської організації "Відкритий діалог".

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Як інформує Onet, учасники спроби перед тим опублікували звернення, у якому пояснили свої мотиви. "Польща - одна з країн, що брали участь у військових операціях разом із США під егідою НАТО. І зараз на нас частково теж лежить відповідальність за становище, в якому опинилися афганці, покинуті напризволяще з ісламістськими фундаменталістами. Але у нас є зобов’язання перед біженцями, що прибувають у нашу країну", - зазначають вони.

У соцмережі з'явилися фото з акції.

Міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський пообіцяв затриманим "усю повноту наслідків" за руйнування паркану.

Спорудження загорожі з колючого дроту на кордоні почалося минулої середи.

Згідно з повідомленням прикордонників, за 29 серпня зафіксували 74 спроби незаконного перетину кордону, трьох мігрантів затримали.

Нагадаємо, в середині минулого тижня з’явились перші повідомлення про мігрантів, що застрягли на кордоні з білоруського боку в районі села Уснаж-Гурни і влаштували там табір. Польські прикордонники відмовляються пропустити їх на територію Польщі, а білоруські - не дозволяють повернутись назад.

23 серпня президенти країн Балтії та Польщі випустили спільну декларацію у зв’язку з репресіями у Білорусі та наголосили, що "шантаж мігрантами" з боку режиму Лукашенка не змусить їх змінити позицію.