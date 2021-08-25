У Раді Європи вимагають від Польщі вирішити питання застряглих на кордоні мігрантів

Уповноважена Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила, що попри роль Білорусі у масовій появі нелегальних мігрантів на кордонах Польщі, країна не має залишати їх у безвихідній ситуації без можливості попросити про притулок.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на офіційному сайті.

Міятович висловила стурбованість з приводу гуманітарного становища групи мігрантів, які вже багато днів перебувають на польсько-білоруському кордоні.

"Я розумію, що така ситуація є результатом спроб Білорусі заохочувати людей до перетину кордону, залишаючи їх у вразливому становищі і створюючи проблеми для приймаючої країни, і я рішуче засуджую такі дії.

Але Польща не повинна допустити, щоб невинні і вразливі люди ставали жертвами такої поведінки. Виштовхувати їх назад, відмовляти у доступі до чесних процедур отримання притулку і залишати у такій ситуації не може бути реакцією країни-члена Ради Європи, на яку поширюються зобов’язання Європейської конвенції з прав людини, Конвенції щодо біженців та інших міжнародних інструментів щодо прав людини", - заявила вона.

Дуня Міятович закликала знайти рішення, яке допоможе захистити права мігрантів і задовольнити їхні гуманітарні потреби, допустити до них гуманітарні й правозахисні організації та дозволити подавати заявки на отримання захисту.

"Не тільки Польща зіткнулася з цими складними питаннями. Напередодні я звернулася з листом до уряду Литви, у якому детально виклала всі питання, що викликають стурбованість. Чимало з них стосуються і ситуації у Польщі та інших державах-членах Ради Європи", - додала Міятович.

Нагадаємо, в середині минулого тижня з’явились перші повідомлення про мігрантів, що застрягли на кордоні з білоруського боку в районі села Уснаж-Гурни і влаштували там табір. Польські прикордонники відмовляються пропустити їх на територію Польщі, а білоруські - не дозволяють повернутись назад.

У неділю 22 серпня МЗС Польщі надіслало Білорусі ноту, пропонуючи гуманітарну допомогу для мігрантів, але Білорусь відмовляється пропускати вантаж. Прем'єр Матеуш Моравецький зауважив, що мігранти перебувають з білоруського боку, тож повну відповідальність за них має нести Білорусь.

23 серпня президенти країн Балтії та Польщі під час зустрічі у Києві випустили спільну декларацію у зв’язку з репресіями у Білорусі та наголосили, що "шантаж мігрантами" з боку режиму Лукашенка не змусить їх змінити позицію.







