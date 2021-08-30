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В Польше задержали 13 человек, попытавшихся разрушить забор на границе с Беларусью

Понедельник, 30 августа 2021, 10:03

Польские пограничники и военные в воскресенье 29 августа задержали 13 человек, которые попытались разрушать установленное на белорусско-польской границе ограждение из колючей проволоки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Сообщается, что это 12 граждан Польши и один гражданин Нидерландов.

Представитель пограничной службы отметил, что забор из проволоки привязали к автомобилям и пробовали таким образом растянуть ее. Автомобили также арестовали.

 
Фото з Twitter Straż Graniczna

Портал TVP Info сообщает, что среди задержанных в том числе Бартош Крамек из общественной организации "Открытый диалог".

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Как информирует Onet, участники инцидента перед тем опубликовали обращение, в котором объяснили свои мотивы. "Польша - одна из стран, принимавших участие в военных операциях вместе с США под эгидой НАТО. И сейчас на нас частично тоже лежит ответственность за положение, в котором оказались афганцы, оставшиеся один на один с исламистскими фундаменталистами. Но у нас есть обязательства перед беженцами, прибывающими в нашу страну", - отмечают они.

В соцсети появились фото с акции.

Министр внутренних дел Мариуш Каминский пообещал задержанным "всю полноту последствий" за разрушение забора.

Строительство заграждения из колючей проволоки на границе началось в прошлую среду.

По сообщению пограничников, за 29 августа зафиксировали 74 попытки незаконного пересечения границы, трех мигрантов задержали.

Напомним, в середине прошлой недели появились первые сообщения о мигрантах, застрявших на границе с белорусской стороны в районе села Уснаж-Гурны и устроивших там лагерь. Польские пограничники отказываются пропустить их на территорию Польши, а белорусские - не позволяют вернуться назад.

23 августа президенты стран Балтии и Польши выпустили совместную декларацию в связи с репрессиями в Беларуси и подчеркнули, что "шантаж мигрантами" со стороны режима Лукашенко не заставит их изменить позицию.

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