В Польше задержали 13 человек, попытавшихся разрушить забор на границе с Беларусью
Польские пограничники и военные в воскресенье 29 августа задержали 13 человек, которые попытались разрушать установленное на белорусско-польской границе ограждение из колючей проволоки.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Сообщается, что это 12 граждан Польши и один гражданин Нидерландов.
Представитель пограничной службы отметил, что забор из проволоки привязали к автомобилям и пробовали таким образом растянуть ее. Автомобили также арестовали.
Портал TVP Info сообщает, что среди задержанных в том числе Бартош Крамек из общественной организации "Открытый диалог".
Как информирует Onet, участники инцидента перед тем опубликовали обращение, в котором объяснили свои мотивы. "Польша - одна из стран, принимавших участие в военных операциях вместе с США под эгидой НАТО. И сейчас на нас частично тоже лежит ответственность за положение, в котором оказались афганцы, оставшиеся один на один с исламистскими фундаменталистами. Но у нас есть обязательства перед беженцами, прибывающими в нашу страну", - отмечают они.
В соцсети появились фото с акции.
Министр внутренних дел Мариуш Каминский пообещал задержанным "всю полноту последствий" за разрушение забора.
Строительство заграждения из колючей проволоки на границе началось в прошлую среду.
По сообщению пограничников, за 29 августа зафиксировали 74 попытки незаконного пересечения границы, трех мигрантов задержали.
Напомним, в середине прошлой недели появились первые сообщения о мигрантах, застрявших на границе с белорусской стороны в районе села Уснаж-Гурны и устроивших там лагерь. Польские пограничники отказываются пропустить их на территорию Польши, а белорусские - не позволяют вернуться назад.
23 августа президенты стран Балтии и Польши выпустили совместную декларацию в связи с репрессиями в Беларуси и подчеркнули, что "шантаж мигрантами" со стороны режима Лукашенко не заставит их изменить позицию.