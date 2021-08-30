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Німеччина закликає до переговорів з Росією та Китаєм щодо Афганістану

Понеділок, 30 серпня 2021, 12:56

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Росія та Китай повинні бути залучені до переговорів щодо майбутнього Афганістану, зокрема щодо планів евакуації афганців, які зазнають можливих переслідувань з боку талібів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Під час візиту до Узбекистану Маас заявив, що екстрене засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку пізніше в понеділок стане свідченням того, чи збираються Москва і Пекін співпрацювати.

"Вживаються зусилля, щоб залучити до столу всіх важливих міжнародних партнерів, і тому буде важливо, щоб там були також Росія та Китай", - сказав він.

На відміну від інших постійних членів Ради Безпеки ООН - Сполучених Штатів Америки, Великобританії та Франції - Росія та Китай все ще мають відкриті посольства в Афганістані.

Маас відвідує Ташкент у рамках поїздки до трьох сусідніх з Афганістаном країн для переговорів, присвячених продовженню евакуаційних заходів. У другій половині дня він поїде до Таджикистану для переговорів у Душанбе. У вівторок він проведе зустрічі в столиці Пакистану Ісламабаді.

Три країни мають спільні сухопутні кордони з Афганістаном і, як очікується, будуть одними з основних перших місць призначення для людей, які рятуються від правління талібів в Афганістані.

Німеччина планує прийняти до себе 40 000 осіб, включаючи колишніх афганських співробітників, які особливо потребують захисту, таких як правозахисники та їх сім'ї.

Німеччина вивезла з Афганістану понад 5300 людей, перш ніж завершити евакуаційну місію з аеропорту Кабула в четвер.

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Афганістан Німеччина
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