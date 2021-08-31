Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Литва планує вакцинацію від коронавірусу третьою дозою за кілька тижнів

Вівторок, 31 серпня 2021, 14:41

Литва за кілька тижнів планує запропонувати підсилюючу третю дозу вакцини від коронавірусу людям, які щепилися на початку кампанії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це заявила прем’єрка Інгріда Шимоніте. 

У понеділок експертна рада, що консультує уряд, рекомендувала вдатися до такого кроку - після дослідження антитіл у людей, які серед перших в країні вакцинувалися від коронавірусу.

"Щеплення має початися найближчими тижнями", - зазначила Шимоніте.

За її словами, третю дозу пропонуватимуть людям, які завершили курс вакцинації більше 6 місяців тому. 

Вакцинацію третьою дозою вже почала одна із земель Німеччини. Франція планує пропонувати третю дозу людям від 65 років і мешканцям будинків для літніх людей, Данія - людям з тяжким імунодефіцитом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва Коронавірус Вакцини
powered by lun.ua

Статті

Членство в Альянсі, війна з Росією та реформи: інтерв’ю з главою місії НАТО в Україні

Вінніков: "Я часто чую запитання про членство. Союзники бачать Україну та Грузію майбутніми членами Альянсу".
31 серпня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Естонський казус: чому популярна президентка не мала шансів на переобрання

Керсті Кальюлайд була найбільш популярним кандидатом у президенти Естонії. Проте шансу на переобрання так і не отримала.
31 серпня 2021 — Алар Кілп, Університет Тарту (Естонія)

Вихід з пастки Мінських домовленостей: як повернутися до міжнародного права

Мінські домовленості – це нелегітимні, а до того ж нав’язані силою документи. Жорстка прив’язка до них унеможливлює відновлення територіальної цілісності України.
31 серпня 2021 — Володимир Василенко, для Європейської правди