Литва планує вакцинацію від коронавірусу третьою дозою за кілька тижнів

Литва за кілька тижнів планує запропонувати підсилюючу третю дозу вакцини від коронавірусу людям, які щепилися на початку кампанії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це заявила прем’єрка Інгріда Шимоніте.

У понеділок експертна рада, що консультує уряд, рекомендувала вдатися до такого кроку - після дослідження антитіл у людей, які серед перших в країні вакцинувалися від коронавірусу.

"Щеплення має початися найближчими тижнями", - зазначила Шимоніте.

За її словами, третю дозу пропонуватимуть людям, які завершили курс вакцинації більше 6 місяців тому.

Вакцинацію третьою дозою вже почала одна із земель Німеччини. Франція планує пропонувати третю дозу людям від 65 років і мешканцям будинків для літніх людей, Данія - людям з тяжким імунодефіцитом.