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Литва планирует вакцинацию от коронавируса третьей дозой через несколько недель

Вторник, 31 августа 2021, 14:41

Литва за несколько недель планирует предложить усиливающую третью дозу вакцины от коронавируса людям, которые прививались в начале кампании.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом заявила премьер Ингрида Шимоните.

В понедельник экспертный совет, консультирующий правительство, рекомендовал прибегнуть к такому шагу - после исследования антител у людей, которые среди первых в стране вакцинировались от коронавируса.

"Прививка должна начаться в ближайшие недели", - отметила Шимоните.

По её словам, третью дозу будут предлагать людям, которые завершили курс вакцинации более 6 месяцев назад.

Вакцинацию третьей дозой уже начала одна из земель Германии. Франция планирует предлагать третью дозу людям от 65 лет и жителям домов престарелых, Дания - людям с тяжелым иммунодефицитом.

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Литва Коронавирус Вакцины
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