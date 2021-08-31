Україна і США започаткували стратегічний діалог у сфері енергетики і клімату

Україна і США підписали заяву про започаткування стратегічного діалогу у сфері енергетики та клімату.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter розповів президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у США.

"Між Україною та США започатковано стратегічний діалог у сфері енергетики й клімату. Відповідну спільну заяву підписали міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр енергетики США Дженніфер Гренголм.

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Про створення Україною та США платформи стратегічного діалогу (SECD), що охоплюватиме питання енергобезпеки та декарбонізації, стало відомо після зустрічі Галущенка Гренголм у Києві минулого тижня.

За словами Галущенка, стратегічний діалог у сфері енергетики та клімату є інструментом для енергетичного співробітництва між Україною та США.

SECD охоплюватиме різні сфери: декарбонізацію, енергетичну безпеку та кібербезпеку.

Раніше повідомлялося, що Зеленський за підсумками візиту до США очікує підписання трьох оборонних угод і однієї енергетичної.

Нагадаємо, у неділю стало відомо, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня у зв’язку з ситуацією в Афганістані.