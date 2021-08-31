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Брюссель відреагував критикою Грузії на її рішення не брати 75 млн євро кредиту в ЄС

Вівторок, 31 серпня 2021, 18:39

Уряд Грузії вирішив відмовитися від кредиту Євросоюзу в розмірі 75 млн євро, на що в Брюсселі відповіли, що країна провалила виконання умов для отримання кредитних грошей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Напередодні грузинський прем’єр Іраклій Гарібашвілі оголосив, що Грузія вирішила відмовитись від другої частини макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 75 млн євро.

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"В цьому році, оскільки ми почали скорочувати зовнішній борг, велика ймовірність того, що більше не буде необхідності отримувати цю суму. Звичайно, ми дуже вдячні ЄС за всю допомогу, яку вони надали нам під час боротьби з пандемією коронавірусу, і в цілому за все, що вони зробили і роблять", - цитує грузинського прем’єра "Ехо Кавказу".

За даними кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, в ЄС взяли до уваги рішення Грузії, водночас заявивши, що країна не змогла підвищити незалежності судової системи, що умовою для отримання кредитних грошей ЄС.

"ЄС бере до відома рішення Грузії не надавати запит на решту макрофінансової допомоги ЄС (75 мільйонів євро), і додає, що "ми відзначаємо, що Грузія провалила виконання достатньою мірою умови для цієї макрофінансової допомоги, зокрема, яка стосується підвищення незалежності, підзвітності і якості судової системи", - написав Джозвяк у Twitter.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель говорив, що передумовою для виділення макрофінансової допомоги Грузії з боку ЄС є проведення змін у судовій системі.

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Грузія макрофін
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