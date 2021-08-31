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Брюссель отреагировал критикой Грузии на ее решение не брать 75 млн евро кредита в ЕС

Вторник, 31 августа 2021, 18:39

Правительство Грузии решило отказаться от кредита Евросоюза в размере 75 млн евро, на что в Брюсселе ответили, что страна провалила выполнение условий для получения кредитных денег.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Накануне грузинский премьер Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия решила отказаться от второй части макрофинансовой помощи ЕС в размере 75 млн евро.

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"В этом году, поскольку мы начали сокращать внешний долг, велика вероятность того, что больше не будет необходимости получать эту сумму. Конечно, мы очень благодарны ЕС за всю помощь, которую они оказали нам во время борьбы с пандемией коронавируса, и в целом за все, что они сделали и делают", - цитирует грузинского премьера "Эхо Кавказа".

По данным корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, в ЕС приняли во внимание решение Грузии, одновременно заявив, что страна не смогла повысить независимость судебной системы, что являлось условием для получения кредитных денег ЕС.

"ЕС принимает к сведению решение Грузии не предоставлять запрос на оставшуюся макрофинансовую помощь ЕС (75 млн евро), и добавляет, что "мы отмечаем, что Грузия провалила выполнение в достаточной степени условия для этой макрофинансовой помощи, в частности, касающегося повышения независимости, подотчетности и качества судебной системы", - написал Джозвяк в Twitter.

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель говорил, что предпосылкой для выделения макрофинансовой помощи Грузии со стороны ЕС является проведение изменений в судебной системе.

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Грузия макрофин
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