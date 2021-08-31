Персональні дані і ковід-тести 700 тисяч французів через помилку потрапили у відкритий доступ

Імена, прізвища, дати народження, адреси, номери телефонів, а також результати тестів на коронавірус 700 000 французів до п'ятниці були у відкритому доступі на сайті Francetest.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Помилка сайту, що передає результати тестів на коронавірус, проведених в аптеках, до урядової платформи, зробила особисті дані та результати тестів тисяч людей доступними.

Інформацію про пацієнтів, включаючи їх контактні дані, результати тестів, ім'я та дату народження, можна було отримати "в кілька кліків", скачавши файл, який зберігався у відкритому доступі на сайті.

Помилку усунули лише минулої п'ятниці.

У Франції багато фармацевтів використовують посередників для введення результатів тестів і передачі їх на урядову платформу. При цьому Francetest стягує один євро за передачу даних.

У неділю Генеральне управління охорони здоров’я надіслало аптекам електронний лист, щоб нагадати їм про програмне забезпечення, схвалене та сумісне з урядовою платформою, до складу якого Francetest не входить.