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Личные данные и ковид-тесты 700 тысяч французов из-за ошибки попали в открытый доступ

Вторник, 31 августа 2021, 19:27

Имена, фамилии, даты рождения, адреса, номера телефонов, а также результаты тестов на коронавирус 700 тысяч французов до пятницы были в открытом доступе на сайте Francetest.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Ошибка сайта, передающего результаты тестов на коронавирус, проведенных в аптеках, правительственной платформе, сделала личные данные и результаты тестов тысяч людей доступными.

Информацию о пациентах, включая их контактные данные, результаты тестов, имя и дату рождения, можно было получить "в несколько кликов", скачав файл, который хранился в открытом доступе на сайте.

Ошибку устранили только в прошлую пятницу.

Во Франции многие фармацевты используют посредников для ввода результатов тестов и передачи их на правительственную платформу. При этом Francetest взимает один евро за передачу данных.

В воскресенье Генеральное управление здравоохранения направило аптекам электронное письмо, чтобы напомнить им о программном обеспечении, одобренном и совместимом с правительственной платформой, в перечень которого Francetest не входит.

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Франция
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