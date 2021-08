Данія передала Україні 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу

Україна отримала від Данії 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу в рамках досягнутих раніше домовленостей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.

"Наша домовленість з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен щодо підтримки вакцинації від коронавірусу в Україні реалізована. Сьогодні наша країна отримала від Данії 500 тисяч доз вакцини проти COVID19. Дякую нашим данським друзям за допомогу в подоланні цього глобального виклику!", - написав він у Twitter.

Our agreement with @Statsministeriet Mette Frederiksen to support vaccination program in 🇺🇦 has been implemented. Today, 🇺🇦 received 500 thousand doses of #COVID19 vaccine from 🇩🇰. We’re grateful to our 🇩🇰 friends for their support in overcoming this global challenge. Mange tak!