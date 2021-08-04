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Данія передала Україні 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу

Середа, 4 серпня 2021, 11:26

Україна отримала від Данії 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу в рамках досягнутих раніше домовленостей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.

"Наша домовленість з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен щодо підтримки вакцинації від коронавірусу в Україні реалізована. Сьогодні наша країна отримала від Данії 500 тисяч доз вакцини проти COVID19. Дякую нашим данським друзям за допомогу в подоланні цього глобального виклику!", - написав він у Twitter.

У повідомленні не вказується, яка саме вакцина була отримана, але раніше повідомлялося, що це буде AstraZeneca.

Раніше Румунія передала Україні 100 800 доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca через Механізм цивільного захисту ЄС.

Нагадаємо, Данія відкрила свої кордони для всіх типів подорожей українців з 17 липня.

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