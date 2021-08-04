Дания передала Украине 500 000 доз вакцины от коронавируса

Украина получила от Дании 500 000 доз вакцины от коронавируса в рамках достигнутых ранее договоренностей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

"Наша договоренность с премьер-министром Метте Фредериксен по поддержке вакцинации от коронавируса в Украине реализована. Сегодня наша страна получила от Дании 500 000 доз вакцины против COVID-19. Спасибо нашим датским друзьям за помощь в преодолении этого глобального вызова!", - написал он в Twitter.

В сообщении не указывается, какая именно вакцина была получена, но посольство Дании в Украине сообщило, что это AstraZeneca.

Ранее Румыния передала Украине 100 800 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca через механизм гражданской защиты ЕС.

Напомним, Дания открыла свои границы для всех типов путешествий украинцев с 17 июля.