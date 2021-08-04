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МЗС Австрії розраховує, що Тимановська з Відня полетить до Варшави

Середа, 4 серпня 2021, 14:32

МЗС Австрії розраховує, що білоруська олімпійка Христина Тимановська після зупинки у Відні вилетить до Варшави в середу.

Про це повідомляє австрійське видання Der Standard, пише "Європейська правда".

Спершу очікувалось, що Тимановська, яка хоче отримати політичний притулок в Польщі, буде летіти до Варшави польською авіакомпанією LOT. Однак агентство ​​Reuters повідомило, що спринтерка летітиме з Токіо не до Варшави, а до Відня. Повідомлялося, що маршрут польоту змінили з міркувань безпеки.

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"Ми припускаємо, що Христина Тимановська вирушить транзитом до Варшави після прибуття до Відня-Швехат", - заявили виданню в середу вранці в Міністерстві закордонних справ у Відні.

На питання, чи може Тимановська передумати і подати заяву про надання притулку в транзитній зоні аеропорту Відня, у МЗС відповіли, що це можливо, але Відень розраховує, що спортсменка продовжить свій політ до Варшави.

Нагадаємо, легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська раніше заявила, що її силою відвезли в аеропорт після того, як вона поскаржилася на національних тренерів, і попросила міжнародного захисту.

Після цього спортсменка прибула в посольство Польщі в Токіо.

Пізніше стало відомо, що Тимановська отримала гуманітарну візу Польщі і зможе подати заяву на політичний притулок. 

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