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МИД Австрии рассчитывает, что Тимановская из Вены полетит в Варшаву

Среда, 4 августа 2021, 14:32

МИД Австрии рассчитывает, что белорусская спортсменка Кристина Тимановская после остановки в Вене вылетит в Варшаву в среду.

Об этом сообщает австрийское издание Der Standard, пишет "Европейская правда".

Сначала ожидалось, что Тимановская, которая хочет получить политическое убежище в Польше, будет лететь в Варшаву самолетом польской авиакомпанией LOT. Однако агентство Reuters сообщило, что бегунья будет лететь из Токио не в Варшаву, а в Вену. Сообщалось, что маршрут полета изменили по соображениям безопасности.

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"Мы предполагаем, что Кристина Тимановская отправится транзитом в Варшаву по прибытии в Вену-Швехат", - заявили в среду утром в Министерстве иностранных дел в Вене.

На вопрос, может ли Тимановская передумать и подать заявление о предоставлении убежища в транзитной зоне аэропорта Вены, в МИД ответили, что это возможно, но Вена рассчитывает, что спортсменка продолжит свой полет в Варшаву.

Напомним, легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская ранее заявила, что ее силой увезли в аэропорт после того, как она пожаловалась на национальных тренеров, и попросила международной защиты.

После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио.

Позже стало известно, что Тимановская получила гуманитарную визу Польши и сможет подать заявление на политическое убежище.

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