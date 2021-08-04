Тимановська полетіла до Австрії замість Польщі "з міркувань безпеки"

Білоруська спортсменка Христина Тимановська вилетіла з Токіо до Австрії в середу, хоча спочатку планувала відправитися до Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Тимановська повинна була сісти на рейс до Варшави, де уряд Польщі запропонував їй гуманітарну візу та надання притулку.

Замість цього вона вилетіла рейсом Austrian Airlines, який повинен приземлитися у Відні о 16:05 у вівторок. Представник білоруської громади, який контактував з Тимановською, сказав, що дипломати поміняли її рейс з міркувань безпеки.

Тимановська приїхала в аеропорт Токіо в супроводі поліції. Вона не стала спілкуватися з декількома десятками репортерів, які чекали на неї, і відразу пішла в VIP-зону в супроводі кількох офіційних осіб.

Нагадаємо, легкоатлетка з Білорусі Христина Тимановська раніше заявила, що її силою відвезли в аеропорт після того, як вона поскаржилася на національних тренерів, і попросила міжнародного захисту.

Після цього спортсменка прибула в посольство Польщі в Токіо.

Пізніше стало відомо, що Тимановська отримала гуманітарну візу Польщі і зможе подати заяву на політичний притулок.

Чоловік Тимановської Арсеній Зданевич поїхав з Білорусі до України після того, як його дружину намагалися силоміць вивезти з Олімпіади.