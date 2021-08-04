Украина рассчитывает на признание Канадой сертификатов вакцинации

Украина рассчитывает, что сможет выйти с Канадой на понятный механизм взаимного признания вакцин.

Об этом рассказал в интервью "Укринформу" посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, сообщает "Европейская правда".

"Впереди нас ждет проблемный период поиска общих правил, которые охватят различные вакцины и предложат безопасный алгоритм действий. Украина и Канада как раз оказались в неплохой ситуации, поскольку утвердили в значительной степени идентичные вакцины", - сказал Шевченко.

По его словам, это создает хорошую базу, чтобы страны вышли на понятный алгоритм путешествий своих граждан.

На вопрос, будет ли принимать Канада украинские сертификаты вакцинации, посол ответил, что это - наша цель, и она "должна была бы принимать".

"Понятно, что вакцина Pfizer, используемая в Украине, никоим образом не отличается от Pfizer, которым пользовались в Канаде или других странах. То же касается и AstraZeneca. Скажем, свою первую прививку я получил AstraZeneca, как и премьер-министр Джастин Трюдо. Это та самая вакцина, которой вакцинировалось большое количество украинцев. Поэтому мы рассчитываем, что сможем с Канадой выйти на понятный механизм взаимного признания вакцин", - отметил дипломат.

Напомним, как заявили в правительстве, украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" успешно прошли техническую оценку в Европейском Союзе. По словам вице-премьера Михаила Федорова, последний шаг - политическая часть взаимного признания, а именно согласование от Еврокомиссии и подписание соответствующего меморандума.