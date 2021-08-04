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Украина рассчитывает на признание Канадой сертификатов вакцинации

Среда, 4 августа 2021, 15:37

Украина рассчитывает, что сможет выйти с Канадой на понятный механизм взаимного признания вакцин.

Об этом рассказал в интервью "Укринформу" посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, сообщает "Европейская правда".

"Впереди нас ждет проблемный период поиска общих правил, которые охватят различные вакцины и предложат безопасный алгоритм действий. Украина и Канада как раз оказались в неплохой ситуации, поскольку утвердили в значительной степени идентичные вакцины", - сказал Шевченко.

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По его словам, это создает хорошую базу, чтобы страны вышли на понятный алгоритм путешествий своих граждан.

На вопрос, будет ли принимать Канада украинские сертификаты вакцинации, посол ответил, что это - наша цель, и она "должна была бы принимать".

"Понятно, что вакцина Pfizer, используемая в Украине, никоим образом не отличается от Pfizer, которым пользовались в Канаде или других странах. То же касается и AstraZeneca. Скажем, свою первую прививку я получил AstraZeneca, как и премьер-министр Джастин Трюдо. Это та самая вакцина, которой вакцинировалось большое количество украинцев. Поэтому мы рассчитываем, что сможем с Канадой выйти на понятный механизм взаимного признания вакцин", - отметил дипломат.

Напомним, как заявили в правительстве, украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" успешно прошли техническую оценку в Европейском Союзе. По словам вице-премьера Михаила Федорова, последний шаг - политическая часть взаимного признания, а именно согласование от Еврокомиссии и подписание соответствующего меморандума.

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Канада Коронавирус Вакцины
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