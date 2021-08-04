В Афінах десятки людей звернулися до лікарень через спеку і дим від пожеж

Поєднання диму від лісової пожежі на півночі Афін та тривалої спеки змусило десятки людей звернутися до лікарень столиці з проблемами дихання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Міністр охорони здоров'я Греції Василіс Кікіліас та експерт із легеневих хвороб Панагіотіс Бехракіс відвідали в середу вранці загальну лікарню Сісманогльо у Вріліссії, на північ від Афін, щоб поспілкуватися з персоналом одного з двох медичних закладів, які перебували у режимі очікування з моменту пожежі у муніципалітеті Варімпампі у вівторок.

Кікіліас сказав, що служба швидкої допомоги EKAV отримала 77 дзвінків між 16.00 у вівторок та 8.00 в середу від людей, які мають проблеми з диханням. Він також сказав, що EKAV відправила 10 машин швидкої допомоги в район, що знаходиться за межами пожежі у Варімпампі, щоб допомогти усім, хто опинився в біді.

Тим часом професор Бехракіс порадив людям, які страждають на серцеві або легеневі захворювання, та людям похилого віку зберігати прохолоду і залишатися вдома, поки дим не розвіється і температура не знизиться до більш допустимих рівнів.

Він також попередив батьків у районах, які постраждали від задимлення, тримати своїх маленьких дітей у приміщенні, сказавши, що невисокий зріст робить їх особливо сприйнятливими до вдихання диму та попелу.

Як вже повідомлялося, з полум’ям у передмісті Афін всю ніч боролись понад 500 пожежників, але повністю взяти його під контроль досі не вдалося. На ранок пожежа підступила до міста Крионері та почала рухатись до заміської королівської резиденції Татої, внесеної до списку визначних пам'яток. До боротьби зі стихією залучені армія, поліція, муніципальні службовці і десятки добровольців.

На півночі Греції у вівторок була зафіксована найвища температура в країні, яка склала +47,1 градуса за Цельсієм.

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