В Афинах десятки людей обратились в больницы из-за жары и дыма от пожаров

Сочетание дыма от лесного пожара на севере Афин и длительной жары вынудило десятки людей обратиться в больницы с проблемами дыхания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас и эксперт по легочным болезням Панагиотис Бехракис посетили в среду утром общую больницу Сисманогльо в Врилиссии, к северу от Афин, чтобы пообщаться с персоналом одного из двух медицинских учреждений, находящихся в режиме ожидания с момента пожара в муниципалитете Варимпампи во вторник.

Кикилиас сказал, что служба скорой помощи EKAV получила 77 звонков между 16.00 во вторник и 8.00 в среду от людей с проблемами дыхания. Он также сказал, что EKAV отправила 10 машин скорой помощи в район, находящийся за пределами пожара в Варимпампи, чтобы помочь всем, кто оказался в беде.

Между тем профессор Бехракис посоветовал людям, страдающим сердечными или легочными заболеваниями, и пожилым людям сохранять прохладу и оставаться дома, пока дым не рассеется и температура не снизится до более допустимых уровней.

Он также предупредил родителей в районах, пострадавших от задымления, держать своих маленьких детей в помещении, сказав, что невысокий рост делает их особенно восприимчивыми к вдыханию дыма и пепла.

Как уже сообщалось, с пламенем в пригороде Афин всю ночь боролись более 500 пожарных, но полностью взять его под контроль пока не удалось. Утром пожар подступила к городу Крионери и начала двигаться в загородной королевской резиденции Татои, внесенной в список достопримечательностей. К борьбе со стихией привлечены армия, полиция, муниципальные служащие и десятки добровольцев.

На севере Греции во вторник была зафиксирована самая высокая температура в стране, составила +47,1 градуса по Цельсию.

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