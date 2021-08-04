Україна отримала від Латвії 30 тисяч літрів рідини для дезінфекції по лінії НАТО

Україна отримала 30 тисяч літрів рідини для дезінфекції поверхонь з запасів НАТО для підтримки її боротьби з пандемією.

Про це у середу повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".

Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха і катастрофи НАТО та Латвія координували пожертвування, яке надійшло у вівторок 3 серпня у відповідь на запит України про допомогу в зв'язку з COVID-19.

Латвія передала дезінфікуючий засіб НАТО через міністерство охорони здоров’я, потім пожертвування передали Міністерству оборони України.

Засоби для дезінфекції отримають такі установи як Головний військовий клінічний госпіталь України і служба цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Раніше в цьому році Україна отримала від НАТО понад 9 тисяч літрів дезінфікуючого засобу, а також медичне обладнання, включаючи апарати штучної вентиляції легень.

Найближчими тижнями Україна отримає додаткове медичне обладнання, зазначили у НАТО.