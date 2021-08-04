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Украина получила от Латвии 30 тысяч литров жидкости для дезинфекции по линии НАТО

Среда, 4 августа 2021, 18:28

Украина получила 30 тысяч литров жидкости для дезинфекции поверхностей из запасов НАТО для поддержки ее борьбы с пандемией.

Об этом в среду сообщила пресс-служба Альянса, пишет "Европейская правда".

Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы НАТО и Латвия координировали пожертвования, которое поступило во вторник, 3 августа, в ответ на запрос Украины о помощи в связи с COVID-19.

Латвия передала дезинфицирующее средство НАТО через министерство здравоохранения, затем пожертвование передали Министерству обороны Украины.

Средства для дезинфекции получат такие учреждения как Главный военный клинический госпиталь Украины и служба гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в этом году Украина получила от НАТО более 9000 литров дезинфицирующего средства, а также медицинское оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких.

В ближайшие недели Украина получит дополнительное медицинское оборудование, отметили в НАТО.

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