Украина получила от Латвии 30 тысяч литров жидкости для дезинфекции по линии НАТО

Украина получила 30 тысяч литров жидкости для дезинфекции поверхностей из запасов НАТО для поддержки ее борьбы с пандемией.

Об этом в среду сообщила пресс-служба Альянса, пишет "Европейская правда".

Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы НАТО и Латвия координировали пожертвования, которое поступило во вторник, 3 августа, в ответ на запрос Украины о помощи в связи с COVID-19.

Латвия передала дезинфицирующее средство НАТО через министерство здравоохранения, затем пожертвование передали Министерству обороны Украины.

Средства для дезинфекции получат такие учреждения как Главный военный клинический госпиталь Украины и служба гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в этом году Украина получила от НАТО более 9000 литров дезинфицирующего средства, а также медицинское оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких.

В ближайшие недели Украина получит дополнительное медицинское оборудование, отметили в НАТО.