Жителей охваченного пожаром греческого острова эвакуировали морем

Береговая охрана Греции помогла с эвакуацией жителей острова Эвбея, которые длятого чтобы спастись от пожаров сбежали на пляж.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Эвакуация также проводилась в южном регионе Греции Пелопоннес, который столкнулся с масштабным пожаром. Береговая охрана заявила, что около 85 человек собрались на пляже на Эвбее, добавив, что частные лодки также помогали в эвакуации.

Температура в некоторых районах Греции в среду достигла 45 градусов по Цельсию. Соседние страны сталкиваются с подобными условиями, пожары бушуют в Турции, Италии, Албании.

Группа реагирования на стихийные бедствия ЕС заявила, что помощь, включая пожарных и самолеты, направляется от членов ЕС в Италию, Греции, Албании и Северной Македонии.

Служба мониторинга атмосферы ЕС заявила, что шлейфы дыма от лесных пожаров в регионе хорошо заметны на спутниковых снимках, которые также показали, что интенсивность лесных пожаров в Турции была на самом высоком уровне с начала записей в 2003 году.

В окрестностях Афин пожарная служба воспользовалась более прохладными утренними часами, чтобы отправить вертолеты и самолеты сбрасывать воду в обугленные леса вокруг папа, в 20 километрах к северу от Афин, где ночью пожара тушили более 500 пожарных. Сожжено не менее 80 автомобилей.

"Наземные экипажи выполнили жизненно важную работу, борясь с кошмарными пожарами в пригородных лесах. Мы не потеряли человеческих жизней. Дома будут восстановлены, и со временем лес снова вырастет", - сказал премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Власти заявили, что более 100 домов и предприятий были серьезно повреждены или разрушены, а более 500 человек провели ночь в гостиницах, которые использовались как убежища.

Пожар близ Афин вызвала облака дыма над столицей Греции, затрудняя видимость и вызывая респираторные проблемы у десятков граждан.

Пожар вспыхнул очень близко от крупного лесного усадьбы и дворца, некогда принадлежавшие греческой королевской семье, а сейчас является общественным парком, но министерство культуры Греции заявило в среду, что имение Татой не пострадал.

Власти заявили, что с позднего понедельника до позднего вторника по всей стране было зарегистрировано 81 пожара.

Прогнозируется, что жаркая волна продержится над Грецией до конца недели.