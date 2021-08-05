Рейтинги лидера партии Меркель обвалились больше всего с мая

Действующий лидер партии Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз" Армин Лашет в последних рейтингах имеет наименьшую поддержку с мая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного по заказу SPIEGEL исследовательским институтом Civey.

Около 17% респондентов поддержали бы Лашета на должность федерального канцлера, если бы канцлера выбирали напрямую - что является его самым низким показателем с середины мая. При этом, среди сторонников "христианских демократов" на посту канцлера его хотели бы видеть менее 50% опрошенных.

Лидера "Зеленых" Анналену Бербок готовы поддержать 21%, а среди респондентов, которые назвали себя сторонниками "Зеленых" - 79%.

На первом месте по уровню поддержки - кандидат от SPD Олаф Шольц, за него готовы отдать голоса 25% опрошенных, а среди сторонников партии - около 87%.

При этом, 38% респондентов сказали, что пока не определились с выбором или не голосовали бы ни за одного из кандидатов.

SPIEGEL отмечает, что, если сравнить результаты предыдущих исследований общественного мнения, растет поддержка только у Шольца: за последний месяц - на 5%. Бербок, хотя и заняла вторую позицию, ранее имела почти 30% поддержки.

В то же время, показатели поддержки партий существенно отличаются от рейтингов их лидеров.

Несмотря на высокие рейтинги Олафа Шольца, за SPD собираются голосовать только 17%. С этим показателем партия оказывается на третьем месте после ХДС-ХСС (25%) и "Зеленых" (21%).

Впрочем, рейтинги ХДС-ХСС понемногу "проседают" уже три недели подряд после катастрофических наводнений.

Для других партий существенных изменений в рейтингах не произошло - FDP имеет 12%, AfD сохранила поддержку на уровне 11%, левые - на уровне 6-7%.

Статистическая погрешность выборки в опросе составляет 2,5%.

Читайте также: Рейтинги затопило: как масштабное наводнение повлияет на результаты немецких выборов.