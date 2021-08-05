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Лондон скасував вимогу до мандрівників з Франції, яку Париж називав дискримінацією

Четвер, 5 серпня 2021, 09:17

Британський уряд скасовує обов’язкову самоізоляцію для вакцинованих мандрівників з Франції, яку в Парижі критикували як дискримінаційну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Три тижні тому Лондон дозволив повністю вакцинованим відвідувачам з ЄС і США прибувати без необхідності відбувати карантин. Проте для мандрівників з Франції залишили вимогу 5-10 денної самоізоляції на додачу до тестів - у Британії побоювалися штаму "Бета", присутнього на території Франції.

Французький міністр з питань Європи Клеман Бон тоді заявив, що це рішення надмірне, не ґрунтується на наукових даних і є дискримінаційним щодо французів.

З неділі 8 серпня від вакцинованих мандрівників самоізоляцію більше не вимагатимуть.  

Проте з деяких заморських французьких територій в’їхати буде зовсім неможливо, за винятком осіб, які проживають у Британії. Останнім доведеться відсидіти обов’язкову самоізоляцію в готелі за власний рахунок.

Від тих, хто приїздить до Сполученого Королівства з країн зеленого списку, вимагають два тести - до мандрівки та на другий день після прибуття. 

Як повідомлялося, після 16 місяців перерви у зв’язку з пандемією коронавірусу Англія знову почне впускати в порти іноземні туристичні лайнери.

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Велика Британія Франція Коронавірус
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